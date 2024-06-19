В Туле задержана заместитель начальника управления по вопросам миграции

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В Туле задержали замначальника управления МВД по миграционным вопросам, это уже шестой сотрудник полиции, замешанный в ОПГ, занимавшейся нелегальной миграцией, сообщили в СУ СКР по региону.
Сообщается о задержании заместителя начальника УВМ УМВД России по Тульской области Ольги Паситовой по делу об организации крупнейшего канала незаконной миграции.
Она стала шестым должностным лицом, участвовавшим в схеме по завозу и легализации мигрантов. За деньги они помогли более 700 мигрантам получить легальный статус в России. Следственный комитет РФ заявил, что в ходе обысков было изъято более 7 млн рублей, около 4 тыс. долларов и 4 тыс. евро, а также 250 тыс. турецких лир.
Ранее задержали начальника управления по вопросам миграции полковника Дениса Оськина, троих его подчиненных и бывшего замначальника УМВД Романа Корсакова.
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Она стала шестым должностным лицом, участвовавшим в схеме по завозу и легализации мигрантов. За деньги они помогли более 700 мигрантам получить легальный статус в России. Следственный комитет РФ заявил, что в ходе обысков было изъято более 7 млн рублей, около 4 тыс. долларов и 4 тыс. евро, а также 250 тыс. турецких лир.
Ранее задержали начальника управления по вопросам миграции полковника Дениса Оськина, троих его подчиненных и бывшего замначальника УМВД Романа Корсакова.
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Артем Кузьмин