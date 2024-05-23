После пожара в Подмосковье возбудили дело об организации незаконной миграции

Видео: Прокуратура Московской области
После пожара в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», — говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что 23-летний мужчина взял в аренду частный дом и поселил туда иностранных граждан без регистрации на территории России.
Расследование уголовного дела контролирует Истринская городская прокуратура. Также выявляются возможные причастные к организации незаконной миграции.
Напомним, в частном доме в СНТ «Снегирь» в городском округе Истра Московской области случился пожар. Точная причина возгорания в настоящее время уточняется. При пожаре погибло семь человек.
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Элина Позднякова