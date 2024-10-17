В Туле задержаны два полицейских чина за выдачу незаконных квот мигрантам

Ученые выяснили, что привычка засыпать с телефоном может привести к сыпи и пневмонии. По их данным, за ночь в постели образуется тёплая и влажная среда, которая становится идеальным местом для размножения микробов, которые могут вызвать различные инфекционные заболевания.