В Туле задержаны два полицейских чина за выдачу незаконных квот мигрантам

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В Туле задержали двух высокопоставленных полицейских чиновников. Они подозреваются в причастности к организации незаконной миграции.
Как сообщили изданию «Лента.ру» в Следственном комитете России, задержанные — заместитель начальника полиции по оперативной работе и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области. Им вменяют организацию незаконной миграции в составе организованной группы.
Как считают следователи, подозреваемые на протяжении долгого времени, а именно с 2020 по 2024 год, за денежное вознаграждение выдавали квоты на временное проживание иностранцам, будучи осведомлёнными, что сведения об адресах их пребывания и местах работы являются недостоверными.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны. У них дома проводятся обыски, изымаются вещи, имеющие отношение к расследованию. В ближайшее время обоим будет предъявлено обвинение, добавили в СК РФ.
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Как считают следователи, подозреваемые на протяжении долгого времени, а именно с 2020 по 2024 год, за денежное вознаграждение выдавали квоты на временное проживание иностранцам, будучи осведомлёнными, что сведения об адресах их пребывания и местах работы являются недостоверными.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны. У них дома проводятся обыски, изымаются вещи, имеющие отношение к расследованию. В ближайшее время обоим будет предъявлено обвинение, добавили в СК РФ.
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Александр Бойцов