Начальницу налоговой в ЯНАО поймали на получении взятки в виде машины Porsche Cayenne

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Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали Яну Калюжину, начальника управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ее подозревают в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne. Об этом сообщили 9 октября в правоохранительных органах.
«Калюжину задержали у нее дома для проведения следственных мероприятий. Ее подозревают в получении взятки виде автомобиля, стоимостью более 10 миллионов рублей», — цитирует источника правоохранительных органах ТАСС.
За взятку начальница УФНС обещала помочь избежать проблемы с налогами одной из местных нефтегазовых компаний. Следствие предполагает, что эта компания не уплатила более 50 миллионов рублей налогов.
Правоохранители провели обыски в квартире чиновницы и в ее рабочем кабинете. Известно, что Калюжина возглавила управление ФНС по ЯНАО в 2019 году и занималась вопросами налогообложения в регионе.
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