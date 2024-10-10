Замглавы Агентства по страхованию вкладов арестовали после допроса в ФСБ

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Лефортовский районный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха. Об сообщается в картотеке дел Мосгорсуда.
Отмечается, что мужчину задержали сразу после допроса у следователя. Согласно данным РБК, Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.
Незадолго до ареста по месту жительства замглавы АСВ и на его рабочем месте прошли обыски. Сотрудники силовых структур изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. Срок ареста Попелюха не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Красноярске вынесли приговор бывшему министру за кражу подарков у ветеранов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Незадолго до ареста по месту жительства замглавы АСВ и на его рабочем месте прошли обыски. Сотрудники силовых структур изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. Срок ареста Попелюха не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Красноярске вынесли приговор бывшему министру за кражу подарков у ветеранов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова