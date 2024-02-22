Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область

Фото: iStock/Olena Bartienieva
В Брянской области сбит украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА.», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что украинский беспилотник сбили с помощью российской системы противовоздушной обороны. Также, по словам главы региона, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.
Читайте также:
Богомаз: Боеприпас с БПЛА упал на территорию Клинцовской нефтебазы
Богомаз: Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила ещё два дрона ВСУ над Брянской областью
Элина Позднякова