В Туркменистане предложили не повышать зарплаты и пенсии
В Туркменистане на заседании Верховного совета почетный старейшина Язмырат Атамырадов заявил, что нет необходимости повышать зарплаты, пенсии и пособия. По его словам, граждане страны и так живут прекрасно, а бюджетные средства лучше направлять на другие государственные нужды. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
В соцсетях высказывания аксакала активно обсуждали и высмеивали, предположив, что он мог делать заявление по указанию властей.
Стоит отметить, что в одной из самых закрытых стран мира население получает бесплатное образование и медицинские услуги. Автомобилистам положено по 120 литров топлива в месяц, а сверх нормы — по 16 центов за литр. Жители не платят за электроэнергию, воду, газ и соль. Средняя зарплата в стране составляет около 320 долларов.
