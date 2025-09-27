В Туркменистане предложили не повышать зарплаты и пенсии

27 сентября 2025, 20:40

Почётный аксакал Туркменистана заявил, что народ живет «замечательно»

Фото: Istock / Anna Lomovtseva

В Туркменистане на заседании Верховного совета почетный старейшина Язмырат Атамырадов заявил, что нет необходимости повышать зарплаты, пенсии и пособия. По его словам, граждане страны и так живут прекрасно, а бюджетные средства лучше направлять на другие государственные нужды. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».