Более 20 человек пострадали на предвыборном митинге на юге Индии
В южном индийском штате Тамилнад на предвыборном митинге партии актёра Виджая произошло чрезвычайное происшествие — по меньшей мере 23 человека были затоптаны, пишет The Morung Express.
По информации издания, митинг начался около 19:20 по местному времени (16:50 мск). Внезапное отключение электричества вызвало панику, и среди собравшихся возникла давка. Ситуацию усугубляли переполненные помещения и плохая вентиляция, а машины скорой помощи с трудом пробивались через пробки к месту происшествия.
Власти сообщили, что пострадали около 30 человек, включая шестерых детей и несколько пожилых людей. Некоторые участники митинга остаются в критическом состоянии.
