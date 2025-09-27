Более 20 человек пострадали на предвыборном митинге на юге Индии

27 сентября 2025, 20:25

В Индии десятки людей пострадали в давке во время предвыборного митинга

Фото: Istock / Isaji

В южном индийском штате Тамилнад на предвыборном митинге партии актёра Виджая произошло чрезвычайное происшествие — по меньшей мере 23 человека были затоптаны, пишет The Morung Express.