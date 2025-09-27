Москва и Анкара расширят сотрудничество в различных сферах
Власти Москвы и администрации Анкары подписали программу о расширении двустороннего сотрудничества. Об этом ТАСС сообщил министр правительства Москвы Сергей Черёмин по итогам делового визита российской делегации в Турцию.
По словам Черёмина, в Анкаре прошли переговоры с мэром турецкой столицы Мансуром Явашем, который подчеркнул, что отношения между двумя городами имеют дружественный и устойчивый характер.
Документ охватывает широкий спектр направлений, касающихся городского развития. В частности, речь идёт об обмене опытом в сфере организации парковок, создании транспортно-пересадочных узлов, модернизации автобусных маршрутов и развитии электротранспорта.
Кроме того, города договорились о сотрудничестве в области промышленности и инноваций — в том числе по вопросам размещения высокотехнологичных производств и создания технопарков. Также планируется совместная работа над внедрением IT-решений в управление городским хозяйством.
