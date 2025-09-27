Москва и Анкара расширят сотрудничество в различных сферах

27 сентября 2025, 19:26

РФ и Турция договорились о сотрудничестве в IT, транспорте, инновациях и бизнесе

Фото: Istock / Varvara Kalashnikova

Власти Москвы и администрации Анкары подписали программу о расширении двустороннего сотрудничества. Об этом ТАСС сообщил министр правительства Москвы Сергей Черёмин по итогам делового визита российской делегации в Турцию.