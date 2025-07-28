В «Турпомощи» рассказали о плане действий при отмене рейса

28 июля 2025, 13:37

Фото: медиасток.рф

При отмене рейса пассажиру прежде всего необходимо обратиться к представителям авиакомпании в аэропорту или в кол-центр для получения информации о доступных альтернативах. Об этом рассказала пресс-секретарь Ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова в беседе с RT.





Она отметила, что пассажирам, которые приобрели путёвку организованно, следует связаться со своим туроператорам. В случае, если отмена рейса произошла по вине перевозчика, то есть не связана с погодными условиями или форс-мажорными обстоятельствами, пассажиры имеют право на компенсацию.



Авиаперевозчик обязан предложить перебронирования на другой рейс или полный возврат денежных средств.





«Важно зафиксировать факт отмены рейса, получив письменное подтверждение. Также рекомендуется сохранять все чеки, связанные с дополнительными расходами (питание, проживание, трансфер), так как они могут быть компенсированы в установленном порядке. Согласно действующим нормам, при задержке рейса более чем на 2 часа пассажирам должны быть предоставлены бесплатные напитки и возможность телефонных звонков», – добавила Зюкова.