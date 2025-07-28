Хакеры сообщили о взломе систем «Аэрофлота»
Масштабный сбой в работе «Аэрофлота» произошел из-за предполагаемой хакерской атаки, о чем заявляют группы Silent Crow и «Киберпартизаны BY».
В результате были отменены 42 рейса. По информации Baza, хакеры могли проникнуть в корпоративную сеть, получить доступ к данным о перелетах, системам контроля персонала и записям телефонных разговоров.
Также отмечается, что уничтожено около 7000 физических и виртуальных серверов. Тем временем СМИ не смогло связаться с пресс-службой авиакомпании для подтверждения информации из-за сбоя.
Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» была вынуждена отменить около 42 рейсов вследствие технического сбоя в информационных системах.
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