«Аэрофлот» отменил еще 7 рейсов из-за сбоя в информационных системах
«Аэрофлот» сообщил об отмене еще семи пар рейсов из/в аэропорт Шереметьево, в том числе в Элисту, Кировск, Калининград, Астану, Красноярск и Сочи, из-за сбоя информационных систем.
Ранее авиакомпания предупредила о возможных изменениях в расписании и уже отменила 42 рейса, которые должны были выполняться из Шереметьево в города России и зарубежья.
Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться за возвратом денежных средств или перенести билеты на ближайшие рейсы в течение 10 дней. Масштабный сбой в работе «Аэрофлота» произошел из-за предполагаемой хакерской атаки.
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