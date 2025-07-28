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Пассажирский самолет из Ижевска подал сигнал бедствия и приземлился в Махачкале

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский самолет Embraer 190, выполняющий рейс из Ижевска, подал сигнал бедствия пролетая над Каспийским морем и приземлился в Махачкале. Об этом сообщает «Интерфакс».



Изданию рассказали о случившемся в авиационных службах. В итоге воздушное судно приземлилось в Махачкале в 0:45 по московскому времени.

Самолет выполнял рейс из Ижевска в Махачкалу. О причинах сигнала бедствия не сообщается.

Ранее «Радио 1» писало, что пассажира рейса Easyjet в Шотландию задержали полицейские Глазго. Он угрожал взорвать бомбу и отправить сообщение президенту США Дональду Трампу.

Иван Мусатов

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