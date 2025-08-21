В Турции мужчины платят миллионы за операции, где им ломают ноги
В Турции выросла популярность операций по увеличению роста, особенно среди мужчин. Об этом сообщает The Guardian.
На первом этапе пациентам распиливают бедренные или берцовые кости, потом вставляют промеж специальные стержни. На протяжении полугода их раздвигают примерно на миллиметр в день. За это время между сломанными частями костей сформировывается новая ткань. Затем идет длительный и болезненный период реабилитации, когда пациенты встают на ноги и заново учатся ходить.
Турецкие хирурги предупреждают о серьезных рисках: тромбозах, проблемах с суставами, повреждениях кровеносных сосудов, хронических болях. Если пациент не соблюдает строгий режим послеоперационного периода, то все может закончиться инвалидным креслом, в некоторых случаях — смертью.
Несмотря на это, в страну приезжают люди со всего мира — даже из таких далеких стран, как Австралия и Япония. При этом цены в клиниках Стамбула начинаются от 32 тысячи долларов, включая проживание и восстановление.
