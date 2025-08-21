Пляж в Европе закрыли для туристов из-за опасного существа
В Испании закрыли пляж для туристов из-за нашествия морского слизня. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
На побережье к северу от курорта Торревьеха в муниципалитете Гуардамар-дель-Сегура подняли красный флаг. Для купания стал недоступен участок протяженностью свыше 11 километров.
Местные власти сообщили, что заходить в море на этой части береговой линии будет нельзя до особого распоряжения. Отдыхающих также попросили при обнаружении животного не дотрагиваться до него даже через ткань и рассказать о находке спасателям.
Морской слизень или «голубой дракон» — это моллюск, который обитает в теплых водах и имеет яркий окрас. Его укус представляет опасность для здоровья и жизни человека: после него может появиться тошнота, сильная аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока.
