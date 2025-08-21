Косметолог повредила москвичке нерв, а потом повалила её на пол и избила
Косметолог избила клиентку в клинике на юге столицы. Об этом пишет Telegram-канал «Москва сейчас».
Отмечается, что местная жительница обратилась к специалисту, чтобы ей сделали ботокс и биоревитализацию. Спустя неделю после процедуры женщина почувствовала дискомфорт. Выяснилось, что ей повредили тройничный нерв.
Когда москвичка пришла в клинику с претензией, косметолог набросилась на неё с кулаками, повалила на пол, а коллегам сообщила, что якобы задержала преступницу с ножом. Потерпевшую доставили в полицию, но никакого оружия, как и ожидалось, не нашли.
Сейчас в клинике сообщают, что косметолога нет на месте, а администратор отказывается от каких-либо комментариев о случившемся.
