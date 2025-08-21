RomaToday: итальянский экскурсовод скончалась на глазах туристов в Колизее
Итальянский экскурсовод скончалась во время рабочей смены в Колизее. Об этом сообщает портал RomaToday.
Трагедия произошла вечером вторника, 19 августа в 18:00 по местному времени (19:00 мск). 56-летняя Мария Джованна Джомарино поднималась по лестнице и почувствовала слабость в ногах, потеряв сознание перед тысячами туристов. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась реанимировать женщину, но тщетно.
По словам медиков, смерть наступила по естественным причинам — из-за остановки сердца. Коллеги гида предполагают, что ей стало плохо из-за аномальной жары.
Министр культуры Италии Алессандро Джули выразил соболезнования родным и близким погибшей. Накануне в Колизее в знак скорби погасили огни.
