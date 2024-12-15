В Турции обнаружили предполагаемую могилу святого Николая Чудотворца

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Турецкие археологи нашли предполагаемую могилу святого Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости.
По общепринятой версии могила святого находится в Италии, однако последние исследования привели к турецкий город Демре. Раскопки там начались ещё в 1989 году, однако только два года назад сотрудники Университета Мустафы Кемаля обнаружили в прилегающей к храму святителя Николая пристройке внушительных размеров нишу с захоронением. Тогда появилась версия о том, что это и есть могила Николая Чудотворца.
Руководитель раскопок, доцент университета Эбру Фатма Финдик отметила, что исследователи надеются найти надпись на саркофаге, которая позволит прояснить содержимое захоронения и определить точный период, к которому оно относится.
Также приближает к разгадке тот факт, что на месте Демре ранее располагался город Миры Ликийские, где в IV веке служил епископом Николай Чудотворец. В 343 году он был похоронен в местной церкви. Однако в 1087 году после вторжения воинственных турков-сельджуков, осквернявших христианские святыни, мощи святого были доставлены на Апеннинский полуостров. После, по общепризнанной версии, 85% останков святого доставили в Бари, а ещё 10% – в Венецию.
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Руководитель раскопок, доцент университета Эбру Фатма Финдик отметила, что исследователи надеются найти надпись на саркофаге, которая позволит прояснить содержимое захоронения и определить точный период, к которому оно относится.
Также приближает к разгадке тот факт, что на месте Демре ранее располагался город Миры Ликийские, где в IV веке служил епископом Николай Чудотворец. В 343 году он был похоронен в местной церкви. Однако в 1087 году после вторжения воинственных турков-сельджуков, осквернявших христианские святыни, мощи святого были доставлены на Апеннинский полуостров. После, по общепризнанной версии, 85% останков святого доставили в Бари, а ещё 10% – в Венецию.
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Анастасия Чинкова