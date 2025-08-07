Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Калининград из-за технической неисправности

07 августа 2025, 14:17

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1001 Калининград — Москва, был вынужден вернуться в аэропорт вылета Храброво после срабатывания сигнализации о проблемах с наддувом кабины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.





Авиалайнер благополучно приземлился в Калининграде в 11:20 по московскому времени. Посадка прошла в штатном режиме, угрозы пассажирам и экипажу не возникало.



Для минимизации задержек все пассажиры были переведены на рейс SU1025, который выполнит Boeing 777 повышенной вместимости. Вылет запланирован на 17:00 по местному времени (18:00 мск). «Аэрофлот» организовал для пассажиров питание и напитки в период ожидания.



Дополнительная техническая проверка воздушного судна продолжается.В пресс-службе компании подчеркнули, что решение о возврате было принято в строгом соответствии с правилами безопасности полётов.

