Достижения.рф

Пассажирский самолёт из Китая залетел в запретную зону России

Авиалайнер из Китая вошёл в запретную зону в районе Новосибирска
Фото: медиасток.рф

Самолёт авиакомпании China Southern Airlines (рейс CSN463 Шанхай — Франкфурт-на-Майне) вошёл в запретную зону воздушного пространства России. Инцидент произошел в зоне ответственности Новосибирского регионального центра единой системы организации воздушного движения (РЦ ЕС ОрВД), сообщает телеграм-канал Aviaincident.



Уточняется, что авиалайнер вошёл в запретную зону УНП252 в 09:25 по московскому времени. Продолжительность нахождения составила 17 секунд, причина нарушения — уклонение от грозового фронта при выполнении маневра.

Ранее в Иркутске самолёту, который должен был лететь рейсом Иркутск — Ош, пришлось прервать взлёт, поскольку его курс пересёкся с траекторией движения вертолёта Ми-8.

Анастасия Чубина

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