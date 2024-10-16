Мать-педагог заставила россиянку бросить новорождённую в туалете аэропорта Турции

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Мать-педагог заставила свою 18-летнюю дочь бросить новорождённого ребёнка в туалете аэропорта турецкой Антальи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что обе женщины узнали о беременности Екатерины только в аэропорту. Из-за лишнего веса на живот девушки никто не обращал внимания.
Выяснилось, что мать и дочь живут в подмосковной Электростали. 18-летняя Екатерина забеременела на новогодних каникулах от своего молодого человека, который учится в институте в Ногинске. Однако из-за лишнего веса она и не подозревала о своём положении. В октябре они с матерью полетели на отдых в Турцию. На обратном пути девушка почувствовала боли в животе, побежала в туалет и родила там девочку.
Каналу удалось выяснить, что Екатерина в настоящее время учится в колледже, а её мать уже много лет работает учителем ритмики в коррекционной школе.
Близкие семьи очень удивились произошедшему. Они отозвались о девушке, её матери и отце ребёнка как о приличных людях, которые могли бы воспитать девочку.
В отношении Екатерины возбудили уголовное дело. В настоящее время она вместе с новорождённой находится в турецкой больнице. Здоровью девочки ничто не угрожает.
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Выяснилось, что мать и дочь живут в подмосковной Электростали. 18-летняя Екатерина забеременела на новогодних каникулах от своего молодого человека, который учится в институте в Ногинске. Однако из-за лишнего веса она и не подозревала о своём положении. В октябре они с матерью полетели на отдых в Турцию. На обратном пути девушка почувствовала боли в животе, побежала в туалет и родила там девочку.
Каналу удалось выяснить, что Екатерина в настоящее время учится в колледже, а её мать уже много лет работает учителем ритмики в коррекционной школе.
Близкие семьи очень удивились произошедшему. Они отозвались о девушке, её матери и отце ребёнка как о приличных людях, которые могли бы воспитать девочку.
В отношении Екатерины возбудили уголовное дело. В настоящее время она вместе с новорождённой находится в турецкой больнице. Здоровью девочки ничто не угрожает.
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Анастасия Чинкова