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Мать-педагог заставила россиянку бросить новорождённую в туалете аэропорта Турции

Shot: мать предложила россиянке бросить ребёнка в туалете аэропорта Турции
16 октября 2024, 14:13
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Мать-педагог заставила свою 18-летнюю дочь бросить новорождённого ребёнка в туалете аэропорта турецкой Антальи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что обе женщины узнали о беременности Екатерины только в аэропорту. Из-за лишнего веса на живот девушки никто не обращал внимания.

Выяснилось, что мать и дочь живут в подмосковной Электростали. 18-летняя Екатерина забеременела на новогодних каникулах от своего молодого человека, который учится в институте в Ногинске. Однако из-за лишнего веса она и не подозревала о своём положении. В октябре они с матерью полетели на отдых в Турцию. На обратном пути девушка почувствовала боли в животе, побежала в туалет и родила там девочку.



Каналу удалось выяснить, что Екатерина в настоящее время учится в колледже, а её мать уже много лет работает учителем ритмики в коррекционной школе.

Близкие семьи очень удивились произошедшему. Они отозвались о девушке, её матери и отце ребёнка как о приличных людях, которые могли бы воспитать девочку.

В отношении Екатерины возбудили уголовное дело. В настоящее время она вместе с новорождённой находится в турецкой больнице. Здоровью девочки ничто не угрожает.

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#ребёнок
Спасатель Щетинин объяснил спасение дрейфовавшего в Охотском море
16 октября 2024, 14:44

Фото: iStock/PetruStan

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин допустил наличие опыта выживания у пережившего дрейф в Охотском море Михаила Пичугина.
Также в спасении мужчины большую роль сыграло желание выжить, считает специалист.

«Это борьба за жизнь и желание выжить. Многие люди, попавшие в такие чрезвычайные ситуации, просто опускают руки и не хотят бороться за жизнь. Большой вопрос с водой. Я предполагал, если он правильно всё делал, то использовал для питья дождевую воду. Скорее всего, возможно, этот человек раньше использовал подобные методы выживания», — высказался в беседе с RT Щетинин.

До этого в Кемеровской области произошло происшествие с жительницей Кузбасса, которая попыталась проникнуть в здание суда с «подарочным» патроном, за что была привлечена к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Кемеровской области.

«При осуществлении пропускного режима младшим судебным приставом Даниловой Анастасией Денисовной была задержана гражданка, которая явилась в здание Междуреченского городского суда Кемеровской области для ознакомления с материала дела. Со слов женщины этот запрещенный предмет ей когда-то подарили», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на территории аэродрома Чкаловский в Московской области горит штабное здание.

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РЕН: здание штаба горит на аэродроме Чкаловский в Подмосковье
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#борьба
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РЕН: здание штаба горит на аэродрома Чкаловский в Подмосковье
РЕН: штабное здание горит на аэродрома Чкаловский в Подмосковье
16 октября 2024, 14:28

Фото: iStock/Leonid Ikan

На территории аэродрома Чкаловский в Московской области горит штабное здание. Информация об этом появилась 16 октября на канале РЕН ТВ. По словам издания, сейчас на месте происшествия проводится эвакуация людей.
Официальных подтверждений о пожаре на аэродроме пока нет. Также нет данных о пострадавших. Причины возгорания неизвестны.

Трое суток назад, 13 октября, в Москве в здании Очаковских бань загорелась крыша. В горящем здании оказались заблокированы ребенок и четверо взрослых. Из нескольких окон второго этажа вырывался дым. Пожарные быстро потушили огонь с помощью специальной техники.

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Рисунок перед смертью: что нарисовала 10-летняя девочка из Санкт-Петербурга незадолго до суицида и могли ли ее спасти
16 октября 2024, 14:13

Фото: iStock/TressieDavis

В 2021 году в Санкт-Петербурге произошла трагедия. Тело 10-летней девочки нашел прохожий на детской площадке. Она сбежала из дома без верхней одежды. Согласно предположениям, школьница решила свести счеты с жизнью. Эксперты убеждены, что ребенок планировал самоубийство давно и при должном внимании девочку можно было спасти. Подробности трагической истории – в материале «Радио 1».

Что известно о семье девочки


Катя (имя изменено) жила в полной семье, поддерживала общение с бабушкой и дедушкой. Девочка училась на отлично, ходила в художественную школу и неоднократно выигрывала соревнования. Она увлекалась не только рисованием, школьница также любила анимэ. Мама Кати – верующий человек, работает на хорошей должности в крупной компании. На свою страницу в социальных сетях она выкладывала множество фотографий с любимой дочерью.

Вечером в выходной день семья Кати собралась дома. Они играли в настольные игры и думали, как бы справить День всех влюбленных. Атмосфера царила дружелюбная, никто ни с кем не ссорился. Только Катя почему-то сильно торопилась лечь спать.

День трагедии


Рано утром мама девочки обнаружила, что дочери нет в квартире. Два часа она пыталась найти Катю собственными силами. Когда поиски не дали результатов, она связалась с полицией. Эксперты говорят, что в подобных ситуациях нельзя медлить, ведь каждая минута промедления может привести к плачевным последствиям. Стоит обращаться в полицию сразу.

Около семи часов утра Катю нашел водитель «Ленэнерго», выгуливавший собаку на улице. Тело девочки лежало на детской площадке.


Загадочный рисунок девочки

Фото: iStock/Archv

В январе 2021 года в Санкт-Петербурге прошел конкурс детского рисунка в художественной школе. Катя стала одной из его победительниц. На рисунке девочки изображен белый силуэт человека. Он бродит с фонарем в темном лесу при свете полной луны. Вокруг фигуры поваленные голые деревья, пень и мухоморы. Деревья вдалеке походят на огромную стену или неприступный забор.

Рисунок девочки сильно перекликается с произошедшим наяву – Катя ушла ночью из дома одна, чтобы покончить с собой. Девочка будто вынашивала план у себя в голове или неосознанно пыталась предупредить взрослых с помощью своей работы. В то время ни у кого не было мысли проанализировать посыл рисунка, Катю лишь отметили за красивое исполнение картины.

Редакторы «Комсомольской правды» связались с детскими психологами и показали им Катину работу. Часть из них не обнаружила в рисунке чего-то зловещего. Другие же пояснили, что сложно сделать выводы без непосредственного контакта с ребенком.

Эксперт по взаимоотношениям детей и взрослых Наталья Искра отметила, что в рисунке прослеживается тяжелое эмоциональное состояние ребенка. Но на восприятие работы влияет факт гибели Кати. Чтобы правильно проанализировать чувства и переживания детей с помощью рисунков, нужно это делать в ходе беседы с ними и с конкретно заданной темой для работы. Нельзя с уверенностью утверждать, что работа Кати – предвестник ее гибели.

Причины суицида


Родители девочки не понимают, что могло толкнуть Катю на такой шаг. Они также отказались давать какие-либо подробные комментарии. Стало известно, что у Кати было расстройство пищевого поведения. Девочка комплексовала из-за своего веса, отказывалась от пищи.

«Суициды совершают тогда, когда человек нездоров. Если девочка отказывалась от еды, она имела нездоровое поведение, это всегда звоночек. Нарушение еды и сна никогда не должны игнорироваться, особенно в случае с ребенком. И чаще всего такие тяжелейшие истории происходят в связи с не вовремя оказанной помощью», – говорит Наталья Искра.
Эксперты также выдвинули версию о том, что школьница не справилась с трудностями подросткового возраста. У Кати мог произойти гормональный сбой, для преодоления которого девочке не хватило достаточной зрелости.

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#девочка
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Боец вернулся живым после тяжелого ранения на СВО и погиб в аварии
Россиянин выжил после ранения на СВО и погиб в аварии под Волгоградом
16 октября 2024, 13:47

Фото: istock/Dmitry Alferov

Участник спецоперации Максим Гераськин получил ранение на Украине и погиб в аварии в Камышинском районе Волгоградской области. 34-летний мужчина, будучи дома на реабилитации, решил навестить друга, но не доехал.
Участник СВО разбился на трассе, вылетев в лесополосу на огромной скорости, сообщает портал V1.RU. Бывшая жена погибшего, Татьяна, рассказала журналистам, что Максим добровольно ушел в зону СВО в мае этого года. Она добавила, что Максим работал охранником в Москве, перед отправкой на СВО хотел поехать на заработки на Север, что не удалось. В итоге мужчина решил пойти на СВО, где у него было много знакомых и друзей. Служил гранатометчиком в звании рядового.

За время службы Максим получил два ранения. Последнее было серьезным — полный разрыв связок плеча. После операции в Грозном его отправили домой в Камышин на восстановление. За ранение он получил деньги и купил машину Mazda, о которой давно мечтал. На ней он и разбился 13 октября.

Татьяна рассказала, что Максим ехал с другом в гости в село Терновка, но вылетел в кювет. По словам женщины, они ехали со скоростью более 200 км/ч. Когда приехала скорая, Максим был еще жив, но в больнице в реанимации скончался. Она добавила, что так и не успела увидеться с Максимом.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла 13 октября в 17:00. Водитель Mazda 6 не справился с управлением и съехал с дороги, машина перевернулась. Водитель погиб в больнице, пассажир на тот момент был жив.

У Максима остались беременная жена и две дочки. Его похоронят 17 октября в Камышине.

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В Подмосковье дети мигрантов забросали снежками беременную женщину
16 октября 2024, 13:19

Фото: iStock/vessoft

Дети мигрантов закидали снежками беременную женщину в Московской области. Пострадавшая смогла снять происходящее на камеру мобильного телефона. Об этом пишет Telegram-канал «Многонационал».
По словам пострадавшей, она шла домой через детскую площадку. В какой-то момент дети мигрантов начали бросать в нее плотные снежки, после чего убежали. Один из снежков попал в область сердца девушки.

Один подросток намеренно кинул снежок в камеру девушки, которая пыталась снять происходящее на видео, а затем язвительно отметил, что в женщину попал не он, после чего сбежал.

Пострадавшая женщина находится на девятом месяце беременности и уже скоро должна родить.

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Мигрант с обрезком металлической трубы расправился над пенсионеркой во Владимире
Во Владимире задержали мигранта, убившего пенсионерку из Москвы обрезком трубы
16 октября 2024, 12:56

Фото: iStock/blinow61

Во Владимире задержали 47-летнего мигранта из Таджикистана, который расправился с пенсионеркой из Москвы, используя в качестве орудия убийства обрезок металлической трубы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области.
Мужчину обвиняют по статье УК РФ об убийстве. В настоящее время он находится под стражей. Материалы дела переданы в суд.

По данным следствия, мужчина был давно знаком с пенсионеркой и испытывал к ней неприязнь. Убийство он планировал заранее. В качестве места совершения преступления было выбрано садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Холмы», в котором работал мигрант.

Убийство было совершено в ночь на 24 февраля 2024 года. Мужчина приехал с пенсионеркой в СНТ на такси под предлогом отдохнуть. После он вывел её на безлюдное место на просёлочной дороге, где не менее шести раз ударил обрезком металлической трубы по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После совершения преступления мигрант скинул тело убитой в овраг и скрылся. Спустя несколько дней он уехал из России. Тело женщины было обнаружено 30 марта. Правоохранители оперативно установили личность убийцы и задержали его по возвращении в Россию 3 мая.

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#полиция
#следственный комитет
#мигрант
#убийство
#владимирская область
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#пенсионерка
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В Екатеринбурге дед убил полуторамесячного внука, пока отец ребенка был на СВО
В Екатеринбурге дед из-за плача убил полуторамесячного внука, сына участника СВО
16 октября 2024, 12:38

Фото: iStock/blinow61

В Екатеринбурге мужчина забил насмерть своего полуторамесячного внука из-за громкого плача. Об этом сообщает 16 октября. Следственный комитет по Свердловской области. По информации местных СМИ, отец погибшего малыша сейчас на СВО.
Инцидент произошел ночью с 15 на 16 октября в районе Химмаша на Инженерной улице. 45-летний Дмитрий вернулся с работы и услышал, как его внук громко плачет. Это разозлило деда, он вытащил мальчика из кроватки и начал избивать на глазах у жены и двоих детей. Женщина испугалась и укрылась с детьми в другой комнате, пока Дмитрий добивал внука.

После убийства Дмитрий сбежал из квартиры и пытался спрятаться в магазине. Его задержали через несколько часов в заброшенном здании. Уголовное дело возбудили по статье убийство малолетнего. Ранее Кичин уже был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По информации знакомых семьи, 21-летний отец ребенка сейчас находится в зоне СВО. В статусе «Вконтакте» у него стоит дата рождения сына — сентябрь 2024 года.

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#убийство
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#уголовное дело
#семьи
#отец
#ребёнок
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Появились подробности о мужчине, взорвавшем автомобиль ресторатора в Москве
Подозреваемый в подрыве машины в Москве служил в спецназе Белоруссии
16 октября 2024, 12:01

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Подозреваемый в подрыве автомобиля ресторатора Виктора Мишачева на юго-западе Москвы служил в спецназе в Белоруссии. Об этом пишет Shot.
По данным издания, СВУ на капот автомобиля подложил совладелец «Гадкого койота», бывший белорусский спецназовец, 50-летний Виталий, который открывал бары в Москве вместе с жертвой. По предварительным данным, мужчина владел небольшими долями в заведениях, и хотел забрать у Виктора Мишачева его части.

Таким образом, злоумышленник решил припугнуть своего коллегу и заложил ему СВУ на внедорожник TANK, прикрыв его детской пелёнкой и мусорным пакетом. Виктор смахнул с капота пакет, после чего прогремел взрыв. Мужчине оторвало часть кисти, также ранение головы получил его 6-летний сын. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. Сейчас его допрашивают.

«Со слов задержанного, он служил в спецназе Белоруссии», — подтверждает данную информацию источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Мишачев является владельцем компании «Шейкер Групп», которая управляет барами под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясным рестораном «ГОВЯDИНА».

Взрыв произошел утром 15 октября.

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Первым умер 15-летний племянник: подробности спасения Пичугина в Охотском море и гибели его родных
16 октября 2024, 11:47

Фото: соцсети М. Пичугина/лодка «Байкат 470», на которой рыбаков унесло в море

Ночью 14 октября рыбаки, находившиеся в водах Охотского моря, заметили лодку. Она дрейфовала в 20 км от берега Камчатки. В полной темноте рыбаки видели лишь силуэты людей в спасательных жилетах. Они скинули в лодку канат. За него ухватился единственный из троих выживший – Михаил Пичугин. О том, как мужчине, на глазах которого скончались его близкие, удалось выживать в открытом море 67 дней расскажет «Радио 1».

Пичугин с братом и племянником отправились на Сахалин


К любителю путешествий 46-летнему Михаилу Пичугину приехали в гости его 49-летний брат Сергей и 15-летний племянник Илья. На лодке катамаранного типа «Байкат 470» они планировали совершить морское путешествие от побережья Хабаровского края до Сахалина. Родственники хотели порыбачить и исполнить давнее желание подростка – увидеть гренландских китов.

Михаил, Сергей и Илья вышли в море 9 августа. С собой у них был провиант, около 20 литров пресной воды и теплая одежда. Спустя несколько дней проведенных в лодке путешественники отклонились от маршрута и их унесло в открытое море. Трагедия произошла по одной из двух версий: мужчины потеряли возможность управления лодкой из-за перегрева и последующего отказа двигателя или же Михаила, Сергея и Илью настиг сильный шторм, отбросивший плавательное средство дальше от берега.

Смерть близких на лодке


Первым погиб юный Илья. Его организм не справлялся с голодом, уже не мог переваривать сухие вермишель и горох – единственную пищу, оставшуюся на лодке. Отец подростка тогда потерял смысл бороться за жизнь: он отказывался есть, пытался спрыгнуть в море и через 10 дней умер. Все это время сам Михаил думал о пожилой матери и 12-летней дочери. Возможно, именно надежда на еще одну встречу с семьей помогла мужчине продержаться до спасения рыбаками.

Последние 20 дней мореплавания Михаил провел на лодке в одиночестве. Тела родственников он накрыл брезентом и привязал веревкой. Для выживания он пил дождевую воду и размачивал горох.

Спасение Пичугина


На 67 день в море Михаила нашли недалеко от побережья Камчатки. Он был сильно истощен, но находился в сознании. Самостоятельно забраться на рыбацкое судно он не смог.



«Сил нет», – говорил выживший.

Михаил принял теплый душ, несколько раз поел и лег спать. Пичугина доставили в больницу и перевели в противошоковую палату. Ему предстоит полная диагностика организма и сессии с психологом. За 67 дней в море Михаил похудел со 100 до 50 килограмм – это запредельная нагрузка на человеческий организм.


Поиски пропавшей лодки и уголовное дело


Фото: кадр из эфира Первого канала/спасеннный М. Пичугин в больнице

Когда 9 августа Михаил, Сергей и Илья не вышли на связь в условленное время, родственники забеспокоились. Они обратились в службу спасения. По мнению родных пропавших, спасатели приложили мало усилий для поиска мужчин. В начале октября родственники самолично отправились на Сахалин, взяли лодку в аренду и осматривали побережье. Поиски не увенчались успехом. Передает телеграм-канал Baza.

В общей сложности поиски велись трижды: два раза с помощью МЧС и один с привлечением волонтеров. Сами спасательные службы обратили внимание на то, что на территории поисков были неблагоприятные погодные условия и именно они не позволяли использовать лодки или вертолеты.
Михаил Пичугин чудом выжил в открытом море при недостатке еды. Ему понадобится много времени на восстановление. Но история еще далека от завершения.

Спасшемуся Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы. Следователи СК России возбудили против него уголовное дело о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта» (статья 263 УК). Если в дальнейшем станет известно, что на момент выхода в море на лодке не было специального оборудования, Михаил может попасть в тюрьму.

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