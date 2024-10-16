В Турции нашли тело пропавшей россиянки

Фото: istock/Favor_of_God
В турецкой провинции Орду обнаружено тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа, которая пропала без вести неделю назад. Об этом сообщило агентство DHA.
Родные Караджа забили тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Поиски россиянки продолжались несколько дней, привлекая внимание и через социальные сети.
В настоящее время начато расследование обстоятельств гибели, причину смерти предстоит установить судмедэкспертизе.
Ранее в сентябре другой россиянка пропала на Бали, отправившись в одиночное восхождение на вулкан. Женщина жила на острове с 2022 года и собиралась вернуться в Россию, но перед этим решила совершить путешествие, которое стало для неё последним.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ее четырехлетний сын.
Инцидент произошел 15 октября в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина 1986 года рождения переходила дорогу вместе с сыном 2020 года рождения, когда на них наехал автомобиль Fiat, которым управляла женщина-водитель 1987 года рождения.
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В настоящее время начато расследование обстоятельств гибели, причину смерти предстоит установить судмедэкспертизе.
Ранее в сентябре другой россиянка пропала на Бали, отправившись в одиночное восхождение на вулкан. Женщина жила на острове с 2022 года и собиралась вернуться в Россию, но перед этим решила совершить путешествие, которое стало для неё последним.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ее четырехлетний сын.
Инцидент произошел 15 октября в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина 1986 года рождения переходила дорогу вместе с сыном 2020 года рождения, когда на них наехал автомобиль Fiat, которым управляла женщина-водитель 1987 года рождения.
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Елена Перлова