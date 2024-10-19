При пожаре в отеле Антальи в Турции пострадали трое россиян

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Трое россиян пострадали в результате пожара в отеле Антальи в Турции. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на генконсульство, их уже выписали из больницы.
Перед этим один из очевидцев возгорания рассказывал, что спасательные службы помогали людям выбраться с балконов отеля Imperial Sunland resort. Уточнялось, что никто особо не паниковал, но на происшествие прибежали отдыхающие на пляже. Мужчина также приметил сильный дым.
Ранее сообщалось, продолжатся ли концерты группы Jane Air на фоне сообщений о состоянии здоровья музыканта Антона Лиссова.
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«С момента первой пожарной машины видел пожар. Люди говорили, что вроде начался пожар над кухней», — комментировал тогда россиянин.
Ранее сообщалось, продолжатся ли концерты группы Jane Air на фоне сообщений о состоянии здоровья музыканта Антона Лиссова.
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Никита Кротов