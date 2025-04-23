В Турции проводят оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле

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Власти Турции начали оценивать ущерб после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле, проинформировал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.
«Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба», — обратил внимание глава МВД Турции в своем сообщении.
Али Ерликая отметил, что толчки ощущались также в соседних провинциях.
Ранее турецкая газета Yeni Şafak информировала о мощном землетрясении. В публикации подчеркивалось, что после землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в столице Турции случилось второе землетрясение магнитудой 6,2. Толчки, которые ощущались порядка 10 секунд, вызвали огромную панику.
Уточнялось, что факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).Пострадавших и разрушений нет.
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