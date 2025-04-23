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В Турции проводят оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле

МВД Турции: проводится оценка ущерба от землетрясения в Стамбуле
Фото: iStock/ Petrovich9

Фото: iStock/ Petrovich9

Власти Турции начали оценивать ущерб после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле, проинформировал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.
«‎Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба»‎, — обратил внимание глава МВД Турции в своем сообщении.

Али Ерликая отметил, что толчки ощущались также в соседних провинциях.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak информировала о мощном землетрясении. В публикации подчеркивалось, что после землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в столице Турции случилось второе землетрясение магнитудой 6,2. Толчки, которые ощущались порядка 10 секунд, вызвали огромную панику.

Уточнялось, что факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).Пострадавших и разрушений нет.

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#турция
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День Антипа-водогона 24 апреля: что нельзя надевать и как отвести от себя беду, народные приметы
23 апреля 2025, 17:40

Фото: iStock/advjmneto

В народном календаре 24 апреля отмечается как день Антипа-водогона или Антипы Змеевника. Названия праздника связаны с подтоплением мест зимовок змей и активным их пробуждением. Православные верующие почитают священномученика Антипа Пергамского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/kaikups

Священномученик Антипа, ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской Церкви во времена правления императора Нерона (54–68). В то время по приказу императора всех, кто не приносил жертвы идолам, казнили или изгоняли.

Святой апостол Иоанн Богослов был заточен на остров Патмос в Эгейском море, где Господь открыл ему будущее мира и Святой Церкви.
В те трудные времена святитель Антипа своей твёрдой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали отказываться от поклонения идолам. Языческие жрецы обвиняли епископа в том, что он отвращает народ от поклонения их богам, и требовали, чтобы он прекратил проповедовать о Христе и принёс жертву идолам.

Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам, которые бегут от него, смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю. Жрецы возразили, что их боги существуют давно, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель ответил, что языческие боги созданы людьми и все рассказы о них полны беззаконий и пороков.

Разгневанные жрецы привели священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскалённого медного вола, куда обычно приносили жертвы идолам. Священномученик в раскалённой печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он ушёл к Богу с миром, словно погрузившись в сон.

Ночью христиане забрали тело священномученика Антипы, которое не пострадало от огня, и с почётом похоронили в Пергаме. Могила священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно часто к священномученику Антипе обращаются за помощью при зубной боли.

Приметы дня


Фото: iStock/Dmitrii Taiurskii

  • Если на Антипа заморозки — будет богатый урожай грибов.
  • На рассвете 24 апреля небо красное — вся весна будет ненастной.
  • Если в этот день солнечно и тепло, то лето будет жарким и сухим.
  • Сильный ветер в этот день указывал на лето с грозами.
Москвичам пообещали дождь в ночь на 24 апреля
Москвичам пообещали дождь в ночь на 24 апреля

Что можно делать 24 апреля


Фото: iStock/Elena Serovaeva

В день Антипа принято проводить генеральную уборку. Считается, что чистота и порядок в доме способствуют благополучию и счастью. А чтобы привлечь удачу, необходимо искренне раскаяться во всех своих проступках. В этот день родителям следует проявлять больше нежности и любви к своим детям, не наказывать их строго даже за серьёзные проступки. Существует поверье, что если не следовать этому обычаю, то дети могут рано уйти из дома. Для успеха в профессиональной жизни 24 апреля стоит покормить диких птиц.

Что нельзя делать в этот день


Существует мнение, что старт новых начинаний в этот день может обернуться провалом. Лучше отложить новые проекты до подходящего момента.

В одежде лучше отдать предпочтение более ярким цветам. Наши предки верили, что черный цвет в этот день может привлечь негативную энергетику и стать причиной горьких слез.

С давних пор в этот день не советовали заниматься вязанием, шитьём и вышиванием — полагали, что работа будет пустой, а вещь не прослужит долго.

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Телеведущий Андрей Малахов пришёл на прощание с Церетели с букетом белых цветов
23 апреля 2025, 17:37

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Телеведущего Андрея Малахова заметили на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели. Шоумен пришёл с букетом белых роз. Кадры с Малаховым распространили в интернете.
Церемония проходила в храме Христа Спасителя, проститься с художником пришли его родные, коллеги, друзья и поклонники.

Напомним, что Церетели участвовал в оформлении храма: воссоздал несколько крестов, врат и большие люстры.

Зураба Церетели похоронят 26 апреля в Грузии, рядом с женой Инессой Андроникашвили.

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#соболезнования
#художник
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Россиян предупредили о резком подорожании шашлыка к майским праздникам
Экономист Бутырина: шашлык подорожает на 10–20% к майским праздникам
23 апреля 2025, 16:45

Фото: iStock/Jianbi Chen

К майским праздникам шашлык в России подорожает на 10–20%. Такие данные привела доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина.
«Майские праздники традиционно являются временем для пикников и барбекю, что приводит к повышенному спросу на шашлык и сопутствующие продукты (мясо, маринады — ред.). Увеличение спроса может повлиять на рост цен», — пояснила Бутырина в беседе с «Газетой.Ru».

Она также добавила, что за последний год мясо дорожало из-за подорожания кормов, энергоресурсов, логистики, а также увеличения других производственных затрат.

Так, по словам специалиста, к майским праздникам цены на мясо и маринады вырастут на 10–20%.

При этом Общественная Служба Новостей рассказала о том, как безопасно разжечь костер для шашлыка.

По данным издания, необходимо помнить, что огонь можно разводить только в специальных местах, где это не запрещено. Также стоит окопать место костра и обложить его камнями.

«Специалисты не советуют использовать бензин и большое количество средств для розжига, поскольку это может привести к мгновенному воспламенению и пожару. Разжигайте костер только дровами. Бумага и любой другой легкий сор могут вылететь из огня и поджечь легковоспламеняющиеся предметы», — говорится в статье.

Также отмечается, что перед уходом необходимо потушить огонь так, чтобы там не оставалось тлеющих углей. Для этого стоит использовать воду.

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#служба
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ТАСС: верующие стали собираться на прощание с папой Римским Франциском
23 апреля 2025, 16:38

Фото: iStock/ Dziurek

Верующие начали приходить на прощание в собор Святого Петра, куда перенесли гроб с телом папы Римского Франциска. На входе в главный собор католического мира через час после начала публичного прощания уже выстроилась огромная очередь, сообщило агентство ТАСС.
Гроб с телом папы Римского расположен в центральной части собора перед балдахином работы скульптора Джованни Лоренцо Бернини. Уточнялось, что понтифик лежит в папском облачении: в головном уборе — митре, в красной накидке и с четками в руках.

Обряд внесения гроба уже прошел, Франциску поклонились кардиналы, один из которых — это потенциальный преемник понтифика на папском престоле, а еще архиепископы, епископы и другие служители церкви. По данным властей Рима, на обряд внесения гроба в собор Святого Петра на площади собрались более 20 тысяч человек.

Похороны папы Римского Франциска пройдут 26 апреля, когда после отпевания в соборе тело перенесут в церковь Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре), где понтифик хотел быть похоронен.

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#прощание
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#смерть
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Артемий Лебедев нашёл способ развеять стереотипы России среди украинцев
Артемий Лебедев предложил посетить украинцам Россию, чтобы изменить мнение о ней
23 апреля 2025, 16:22

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев нашёл способ изменить негативное отношение украинцев к России: нужно просто посетить нашу страну.
По словам блогера, жители Украины считают, что в России не хватает бытовой техники и нет нормальных дорог. Тех, кто так думает, можно пригласить на экскурсию в Москву, сказал Лебедев.
«Ребята если бы просто посетили Россию, это была бы лучшая психотерапия из всех возможных, потому что их бы отпустило», — резюмировал дизайнер в своём ролике, опубликованном на странице «ВКонтакте».
Ранее Артемий Лебедев прокомментировал инцидент, который произошёл с ним недалеко от города Киото (Япония): украинец показал ему неприличный жест и снял это на видео.

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