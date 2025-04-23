Названа причина взрывов в Москва-Сити

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На территории Москва-Сити горит автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.
Ранее сообщалось, что в столичном комплексе прогремели три взрыва, после чего вспыхнул сильный пожар.
Выяснилось, что причиной возникшего пожара стало возгорание автомобиля на подземной парковке торгового центра «Афимолл». Предварительно, машина не выдержала жары.
Сообщений о пострадавших не поступало.
На месте работают экстренные службы. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проводятся работы по ликвидации возгорания.
Оперативные службы уточнили, что возгоранию автомобиля предшествовал взрыв.
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Выяснилось, что причиной возникшего пожара стало возгорание автомобиля на подземной парковке торгового центра «Афимолл». Предварительно, машина не выдержала жары.
Сообщений о пострадавших не поступало.
На месте работают экстренные службы. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проводятся работы по ликвидации возгорания.
Оперативные службы уточнили, что возгоранию автомобиля предшествовал взрыв.
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Анастасия Чинкова