Женщина «воскресла» на собственных похоронах в Майорке

Фото: iStock/pamelasphotopoetry
В Майорке произошел шокирующий случай, когда женщина, ранее признанная мертвой, неожиданно пришла в сознание во время подготовки к своим похоронам. Об этом сообщает издание Mirror.
По информации источника, пациентка поступила в госпиталь Хуана Марча де Буньола с серьезным состоянием. Несмотря на усилия медиков, она потеряла сознание, и врачи, к сожалению, объявили ее мертвой. После этого женщину поместили в морг, где она провела несколько часов в ожидании оформления документов родственниками.
Однако сотрудники похоронного бюро были потрясены, когда при осмотре тела обнаружили пульс. Более того, женщина начала шевелить пальцами рук, что стало настоящим шоком для всех присутствующих. Она была немедленно возвращена в госпиталь для дальнейшего обследования и лечения.
В настоящее время проводится внутреннее расследование, чтобы выяснить причины ошибочного объявления о смерти пациентки.
Читайте также:
В Хабаровске девочка-подросток сняла на видео убийство котенка
В Ленинградской области 8-летняя девочка получила перелом ноги во время массажа
Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера
Однако сотрудники похоронного бюро были потрясены, когда при осмотре тела обнаружили пульс. Более того, женщина начала шевелить пальцами рук, что стало настоящим шоком для всех присутствующих. Она была немедленно возвращена в госпиталь для дальнейшего обследования и лечения.
В настоящее время проводится внутреннее расследование, чтобы выяснить причины ошибочного объявления о смерти пациентки.
Читайте также:
В Хабаровске девочка-подросток сняла на видео убийство котенка
В Ленинградской области 8-летняя девочка получила перелом ноги во время массажа
Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера
Дарья Осипова