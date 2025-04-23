В России могила бойца СВО воспламенилась из-за оставленного предмета

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В Саратовской области произошел курьезный инцидент: могила участника специальной военной операции загорелась, и это событие вызвало широкий резонанс. Как сообщает издание «СарИнформ», источник в правоохранительных органах отметил, что возгорание не было преднамеренным.
Все началось с того, что жительница города Ртищево обнаружила следы горения на могиле своего покойного мужа, который участвовал в СВО, и немедленно сообщила об этом в полицию.
После проведения проверки выяснилось, что причиной пожара стала оставленная рядом с надгробием рюмка с водой. Она, как оказалось, сыграла роль линзы, пропуская солнечные лучи и вызывая возгорание. Эта версия была подтверждена и местной администрацией, подчеркивая, что трагедия произошла по чистой случайности.
Ранее сообщалось, что женщина «воскресла» на собственных похоронах в Майорке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После проведения проверки выяснилось, что причиной пожара стала оставленная рядом с надгробием рюмка с водой. Она, как оказалось, сыграла роль линзы, пропуская солнечные лучи и вызывая возгорание. Эта версия была подтверждена и местной администрацией, подчеркивая, что трагедия произошла по чистой случайности.
Ранее сообщалось, что женщина «воскресла» на собственных похоронах в Майорке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова