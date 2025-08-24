Российский пловец Николай Свечников пропал во время заплыва через Босфор

24 августа 2025, 23:57

Фото: iStock/gorodenkoff

29-летний российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время межконтинентального заплыва через Босфор 24 августа 2025 года. Опытный спортсмен, основатель московской школы плавания, не вышел на финиш после старта с третьего корабля в костюме Arena и зелёной шапочке. Поиски ведутся с 16:00 по местному времени.