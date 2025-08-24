Российский пловец Николай Свечников пропал во время заплыва через Босфор
29-летний российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время межконтинентального заплыва через Босфор 24 августа 2025 года. Опытный спортсмен, основатель московской школы плавания, не вышел на финиш после старта с третьего корабля в костюме Arena и зелёной шапочке. Поиски ведутся с 16:00 по местному времени.
Николай Свечников, мастер спорта по плаванию и тренер из Москвы, исчез во время массового заплыва через Босфор, в котором участвовали 3000 человек из 81 страны. По словам журналиста Дмитрия Егорова, Свечников стартовал в числе первых, но через 500–600 метров после начала заплыва его потерял из вида коллега, также участвовавший в соревновании. Трое подопечных Свечникова успешно финишировали, но его самого никто не видел.
Заплыв через Босфор — ежегодное мероприятие, организованное Национальным олимпийским комитетом Турции. Дистанция составляет 6,5 км, маршрут проходит из азиатской части Стамбула (район Канлыджа) в европейскую (район Куручешме). Для безопасности судоходство в проливе на время мероприятия приостанавливается, а участникам рекомендуется держаться середины пролива, чтобы избежать встречных течений.
Участники заплыва из России выразили обеспокоенность недостаточной активностью организаторов в поисках пропавшего пловца. Также отмечается, что консульство РФ в Стамбуле будет закрыто до вторника, что может осложнить координацию поисковых работ.
Свечников прилетел в Стамбул 23 августа и остановился в отеле Akka Suites. На момент старта он был экипирован в костюм Arena и зелёную шапочку. Поиски ведутся с 16:00 по местному времени с участием стамбульской полиции и береговой охраны.
