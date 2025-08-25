Появились три версии исчезновения россиянина Николая Свечникова во время заплыва через Босфор

25 августа 2025, 09:36

SHOT: пропавший в Босфоре российский пловец мог не справиться с течением

Фото: iStock/petrelos

Россиянин Николай Свечников, пропавший во время заплыва через Босфор в Стамбуле, мог лишиться сил после первого моста. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.