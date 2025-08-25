Появились три версии исчезновения россиянина Николая Свечникова во время заплыва через Босфор
Россиянин Николай Свечников, пропавший во время заплыва через Босфор в Стамбуле, мог лишиться сил после первого моста. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Также причиной его исчезновения могла стать судорога. Еще одна версия произошедшего: мужчину унесло на другой берег. Один из спортсменов рассказал, что из-за сильного попутного течения в проливе проплыл 6,5 километров за 1 час 46 минут. Изначально он планировал преодолеть это расстояние за 1 час 20 минут или ровно час.
Некоторые участники заверяют, что видели пловца, напоминающего россиянина. По их словам, его вещей по окончании соревнования не было. Также они отмечают, что в ходе мероприятия возникли проблемы с безопасностью: на середине маршрута отсутствовали спасательные лодки.
Ежегодный межконтинентальный заплыв «Босфор 2025» проводился Национальным олимпийским комитетом Турции с участием спортсменов из 81 страны. Организаторы заметили отсутствие Свечникова только в 22:00, хотя соревнования закончились в 14:00. Перед ними россиянина осматривали врачи и не нашли никаких проблем со здоровьем. Мастер спорта по плаванию выступал под номером 2554.
