Появилась новая версия возможной гибели российского пловца на Босфоре
Российский спортсмен Николай Свечников, пропавший во время заплыва в Стамбуле, предположительно утонул в районе моста Султана Фатиха. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, после прохождения около километра заплыва пловец начал испытывать проблемы и перевернулся на спину, после чего его снесло течением под одну из набережных.
Всего за время заплыва пропало трое спортсменов. Двух из них спасатели нашли, однако Николая Свечникова до сих пор не обнаружили. Россиянин вышел на дистанцию через четыре минуты после официального старта: первые участники начали заплыв в 10:04, Свечников – в 10:08, после чего информации о его прохождении дистанции не поступало.
В Национальном олимпийском комитете Турции заявляют, что соревнования проходили в полном соответствии с международными стандартами безопасности, несмотря на жалобы спортсменов на организацию мероприятия. В настоящее время совместно с береговой охраной ведётся расследование инцидента.
Ранее заслуженный мастер спорта, рекордсмен мира по плаванию Николай Скворцов в интервью «Известиям» также заявил, что Свечникова могло унести сильным течением. При этом он призвал не исключать нападения акул, которые нередко заплывают в пролив из Средиземного моря.
