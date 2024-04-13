Стала известна предварительная причина смертоносной аварии на фуникулёре в Анталье

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Причиной аварии на фуникулёре, в результате которой один человек погиб и ещё 17 пострадали, могла стать коррозия металлических конструкций, об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч на своей странице в социальной сети X.
«В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов», — объяснил Тунч.Министр отметил, что 13 человек, которые выступают фигурантами дела, уже задержаны.
Напомним, вчера в турецком городе Анталья произошла авария на фуникулёре. 174 человека застряли в воздухе на неисправной канатной дороге, в настоящий момент все они эвакуированы.
В результате трагического инцидента погиб один человек. Ещё 17 пассажиров фуникулёра, включая двоих детей, получили ранения разной степени тяжести.
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