В Турции суд признал лайки другим женщинам поводом для развода
В Турции лайки под фотографиями других женщин в соцсетях могут стать основанием для расторжения брака. Кассационный суд подтвердил виновность жителя города Кайсери, который оспаривал решения нижестоящих инстанций.
Как сообщает местное издание haberturk, супруги Х.Б. и С.Б. подали встречные иски о разводе. Женщина утверждала, что муж унижал её, не давал денег и ставил лайки другим женщинам, чем нарушал доверие. Она требовала алименты и компенсацию. Муж, в свою очередь, обвинял жену в оскорблениях и ревности.
Семейный суд признал главным виновником мужа и назначил выплаты в пользу женщины. Апелляция подтвердила, что его поведение портило доверие, увеличила размер алиментов по нуждаемости, но сократила суммы компенсаций.
В итоге 2-я гражданская палата Кассационного суда оставила выводы в силе и подчеркнула: лайки могут официально считаться причиной для развода.
Читайте также: