В Турции суд признал лайки другим женщинам поводом для развода

21 ноября 2025, 14:37

Фото: iStock/AndreyPopov

В Турции лайки под фотографиями других женщин в соцсетях могут стать основанием для расторжения брака. Кассационный суд подтвердил виновность жителя города Кайсери, который оспаривал решения нижестоящих инстанций.