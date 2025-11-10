Юрист оценил шансы Джигана и Самойловой в споре о детях при разводе

10 ноября 2025, 18:40

Денис Устименко-Вайнштейн и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Telegram @geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) и модель Оксана Самойлова, которые расторгают брак, могут договориться о будущем своих четверых детей без судебного разбирательства.





В беседе с Общественной Службой Новостей юрист Александр Хаминский рассказал, что если спор дойдёт до суда, то детей оставят не с отцом. Хаминский пояснил, что российские суды в большинстве случаев оставляют детей с матерями.



Суд учитывает привязанность ребёнка к родителям, их личные качества, режим работы и материальное положение. Несовершеннолетнего могут оставить с отцом, если мать не участвует в воспитании или её здоровье вызывает опасения.

«В случае с Самойловой и Джиганом стороны, видимо, нацелены определить порядок проживания и воспитания своих детей во внесудебном порядке путем составления соответствующего соглашения», — заявил Хаминский.