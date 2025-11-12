12 ноября 2025, 21:39

Ynet: Женщину посадили в тюрьму за отказ развестись с мужем в Израиле

Фото: istockphoto/Gatsi

В Израиле женщину приговорили к тюремному заключению за то, что в течение нескольких лет она отвергала все попытки расторжения брака. Об этом сообщает Ynet.