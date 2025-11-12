Женщину посадили в тюрьму за отказ развестись с мужем
В Израиле женщину приговорили к тюремному заключению за то, что в течение нескольких лет она отвергала все попытки расторжения брака. Об этом сообщает Ynet.
Тель-авивский раввинский суд распорядился поместить под стражу фигурантку, которая систематически отказывалась принимать гет — разводное письмо от мужа. Супруг, родственники и даже полиция в течение четырёх лет пытались вручить ей документ. Это уже второй подобный прецедент в судебной практике страны.
По правилам иудейского права, для официального расторжения брака требуется согласие обеих сторон, и упрямствующие мужья и жены могут подвергаться разным санкциям. Сейчас в израильских тюрьмах содержатся десять мужчин, отказавшихся выдать гет своим супружницам. Меры в отношении женщин применяются крайне редко.
Раввин Давид Лау, подписавший постановление об аресте, отметил, что решение приняли после многолетнего игнорирования ответчицей судебных повесток и предписаний.
Читайте также: