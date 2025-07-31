В Шереметьево с 7 утра задержали уже около 20 вылетов и один отменили

31 июля 2025, 11:18

Фото: iStock/Chalabala

В московском аэропорту Шереметьево с 7 утра было задержано уже около 20 вылетов, и один отменили. Об этом сообщает telegram-канал Baza.





В публикации отметили, что больше всего задержек наблюдается у «Аэрофлота». Авиакомпания в среднем переносит вылеты от 30 минут до двух часов.



Задержки связаны с введением режима «Ковер» в других регионах. Больше всего рейсы переносят у пассажиров саратовского направления. Они ждут вылет уже около четырех часов. На данный момент аэропорт Саратова не выпускает и не принимает воздушные суда для обеспечения безопасности полетов.



В пресс-службе воздушной гавани объяснили задержки тем, что аэропорт соблюдает ограничения, вводимые Минобороны РФ.





«Незначительные задержки ряда рейсов по внутрироссийским маршрутам вызваны соблюдением требований при ограничениях, вводимых на использование воздушного пространства по решению Министерства обороны РФ, с целью обеспечить безопасность воздушного транспорта и наших граждан», — сказано в сообщении.