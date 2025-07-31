В США 25 пассажиров самолета госпитализировали в больницу из-за турбулентности

31 июля 2025, 10:46

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В США 25 пассажиров самолет Airbus A330-900 авиакомпании Delta Air Lines госпитализировали в больницу из-за сильной турбулентности. Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.