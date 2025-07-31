В США 25 пассажиров самолета госпитализировали в больницу из-за турбулентности
В США 25 пассажиров самолет Airbus A330-900 авиакомпании Delta Air Lines госпитализировали в больницу из-за сильной турбулентности. Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.
Самолет выполнял рейс из Солт-Лейк-Сити в Амстердам. Во время полета борт попал в зону турбулентности, после чего совершил вынужденную посадку в аэропорту Миннеаполиса.
Пассажиры рейса доставлены в больницу для дальнейшего обследования и лечения. О характере полученных травм и причинах госпитализации не говорится. Авиакомпания поблагодарила экстренные службы за поддержку и отметила, что ее главным приоритетом является работа с клиентами напрямую.
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