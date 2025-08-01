Ошибку диспетчера назвали причиной гибели 67 человек в авиакатастрофе в Вашингтоне

01 августа 2025, 11:53

WP: Авиадиспетчера обвинили в причастности к катастрофе в Вашингтоне 29 января

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рассматривает человеческий фактор как основную причину авиакатастрофы, произошедшей 29 января в Вашингтоне. По данным The Washington Post, расследование указывает на возможную ошибку авиадиспетчера как ключевой элемент, приведший к столкновению гражданского авиалайнера с военным вертолётом Black Hawk.





Как сообщил представитель FAA Ник Фуллер, диспетчерская служба аэропорта не проинформировала экипаж пассажирского самолета о том, что в зоне его движения находился вертолет Black Hawk, выполнявший военное задание. Вертолет двигался на пересекающемся курсе, и предупреждение могло предотвратить столкновение.





«Согласно установленным протоколам, экипаж должен был быть уведомлён о присутствии другого воздушного судна на близкой траектории. Этого не произошло», — отметил Фуллер в комментарии ТАСС.