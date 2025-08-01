Ошибку диспетчера назвали причиной гибели 67 человек в авиакатастрофе в Вашингтоне
WP: Авиадиспетчера обвинили в причастности к катастрофе в Вашингтоне 29 января
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рассматривает человеческий фактор как основную причину авиакатастрофы, произошедшей 29 января в Вашингтоне. По данным The Washington Post, расследование указывает на возможную ошибку авиадиспетчера как ключевой элемент, приведший к столкновению гражданского авиалайнера с военным вертолётом Black Hawk.
Как сообщил представитель FAA Ник Фуллер, диспетчерская служба аэропорта не проинформировала экипаж пассажирского самолета о том, что в зоне его движения находился вертолет Black Hawk, выполнявший военное задание. Вертолет двигался на пересекающемся курсе, и предупреждение могло предотвратить столкновение.
«Согласно установленным протоколам, экипаж должен был быть уведомлён о присутствии другого воздушного судна на близкой траектории. Этого не произошло», — отметил Фуллер в комментарии ТАСС.В ходе допроса Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) авиадиспетчер, находившийся на посту в момент катастрофы, признался, что чувствовал себя «перегруженным» из-за высокого трафика и стрессовой обстановки. По его словам, примерно за 15 минут до трагедии он потерял возможность эффективно контролировать все воздушные суда в зоне своей ответственности.
По информации FAA, в тот момент в столичном аэропорту взлетали и садились до 79 самолётов в час — плотность трафика, превышающая нормативные показатели для одного диспетчера. Следствие выясняет, почему не был задействован резервный персонал и были ли нарушены внутренние регламенты FAA по распределению нагрузки.
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, и на фоне расследования уже раздаются призывы к пересмотру стандартов управления воздушным движением в загруженных аэропортах США. Сенаторы и члены Конгресса требуют объяснений от руководства FAA и обещают провести слушания по повышению безопасности полётов.
Расследование продолжается. Национальный совет по безопасности на транспорте планирует опубликовать предварительный доклад в течение ближайших недель.
Напомним, что в результате трагедии погибли 67 человек.