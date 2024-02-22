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Турецкое издание dikGAZETE назвало Россию лидером борьбы за справедливость в мире. Оно отметило, что попытки западных стран изолировать Россию с помощью санкций не увенчались успехом.
«Россия сохраняет лидирующие позиции на планете в борьбе за справедливый мировой порядок, несмотря на десятилетие всевозможных попыток изолировать ее политически, экономически», – говорится в тексте выпуска.
Газета пишет, что географические размеры России не позволяют изолировать ее, так как она расположена на двух континентах. По словам автора статьи, Москва имеет дипломатические отношения с 191 страной мира и поддерживает дружеские отношения с большинством из них.
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Александр Климов