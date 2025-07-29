В Тюмени магазины «Пятерочка» остались без мелочи и сдачи покупателям
Покупатели магазинов «Пятерочка» в Тюмени сталкиваются с нехваткой мелких денег и монет. Как сообщает URA.RU, вход в некоторые торговые точки украшен специальным объявлением: «Нет купюр и монет номиналом менее 100 рублей».
Подобные уведомления замечены в нескольких районах города, включая исторический центр, микрорайоны Мысов и Тарман, а также район Компрессорный завод (КПД).
Посетители отмечают, что теперь рассчитываться небольшими купюрами станет проблематично, так как сдача оказывается невозможной.
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