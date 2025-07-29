В Тюмени магазины «Пятерочка» остались без мелочи и сдачи покупателям

29 июля 2025, 18:59

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Покупатели магазинов «Пятерочка» в Тюмени сталкиваются с нехваткой мелких денег и монет. Как сообщает URA.RU, вход в некоторые торговые точки украшен специальным объявлением: «Нет купюр и монет номиналом менее 100 рублей».