В Тюмени появятся абонементы для экономии на проезде в транспорте
В администрации Тюмени сообщили URA.RU о планах внедрить абонементы на проезд в городском общественном транспорте.
Новая система позволит пассажирам заранее выбирать либо фиксированное число поездок, либо неограниченный проезд в течение определённого периода.
В мэрии отметили, что такие проездные удобны для тех, кто регулярно пользуется городским транспортом, поскольку дают возможность экономить и лучше планировать расходы. Абонементы также должны снизить затраты на передвижение для льготных и уязвимых категорий жителей. Конкретные сроки запуска проекта пока не назвали.
Ранее сообщалось, что с 1 октября в Тюмени повысятся тарифы: при оплате наличными поездка в автобусе будет стоить 40 рублей, при безналичной оплате — 35 рублей.
