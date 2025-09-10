В Тюмени появятся абонементы для экономии на проезде в транспорте

10 сентября 2025, 11:05

URA.RU: В Тюмени появятся абонементы для экономии на проезде в автобусе

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В администрации Тюмени сообщили URA.RU о планах внедрить абонементы на проезд в городском общественном транспорте.