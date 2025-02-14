В Тюмени призвали к вовлечению жителей в обсуждение актуальных вопросов города

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Глава Тюмени Максим Афанасьев призвал к вовлечению жителей в решение актуальных вопросов, которые ставят перед собой муниципалитеты. В качестве эффективной площадки для обсуждения задач он отметил форумы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Как сообщает RuNews24.ru, проекты, помогающие получать обратную связь от жителей, команда администрации Тюмени выдвинула на премию «Служение».
«За десять лет в Тюмени выработали практику получения обратной связи от жителей через сайт «Тюмень — наш дом». На сайте «Я решаю!» ежегодно проводятся более 200 опросов. Из соцсетей приходят около 9 тысяч обращений. Все это помогает принимать обоснованные решения в сфере благоустройства и спорта. Эти практики выдвинули на премию «Служение», — говорится в материале.Читайте также:
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