Жителям Подмосковья объяснили, какие магазины затронут ограничения продажи алкоголя

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Мособлдума ограничила в Московской области работу продающих алкоголь предприятий общественного питания и торговли, расположенных в многоквартирных домах. С 2019 года в регионе отмечается значительное увеличение количества объектов, торгующих спиртным.
Большая часть из них – несетевые розничные магазины и алкомаркеты в МКД, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
По его словам, поправки в законодательство должны отрегулировать эту ситуацию. В то же время они не затронут магазины, двери которых выходят на улично-дорожную сеть.
Между тем для желающих соблюдать законы в Подмосковье действует механизм получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Он максимально прозрачен и переведён в цифровой формат, поэтому срок выдачи разрешения сокращён до 13 дней при федеральной норме 30 дней.
Оцифрован процесс проверки попадания объекта в «зоны запрета». Не потребуется и ждать выезда сотрудника на место для подтверждения легитимности размещения, так как заявитель прикладывает к заявке необходимые фото- и видеоматериалы.
Предполагается, что решение задачи по сокращению количества объектов в МКД, торгующих алкоголем, повысит показатели региона в рейтинге «Трезвая Россия», где Московская область занимает 74-е место. К тому же это позволит снизить число отравлений алкоголем, которые часто происходят из-за его чрезмерного потребления, а также сохранить здоровье жителей.
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«Мы посмотрели цифры и поняли, что в Подмосковье с каждым годом растёт количество объектов, где продают алкоголь. В многоквартирных домах – около 1,5 тыс. таких точек. Когда они находятся во дворе, рядом с детской площадкой, там, где играют дети и люди привыкли гулять, жителей раздражают шум, конфликтные ситуации, внешний вид таких точек, то, что дети смотрят на тех, кто там любит собираться», – сказал Духин РИАМО.
По его словам, поправки в законодательство должны отрегулировать эту ситуацию. В то же время они не затронут магазины, двери которых выходят на улично-дорожную сеть.
«Также мы решили ограничить время продажи алкогольной продукции на объектах общепита в многоквартирных домах с 23.00 до 08.00. Это сделано для того, чтобы ресторанной лицензией не пользовались так называемые «наливайки» – объекты, которые притворяются общепитом и также вызывают раздражение людей», – отметил зампред.Дополнительно с 1 сентября законопроект вводит в Московской области ограничения по времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 23 до 8 часов на объектах, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов.
«Законопроект запрещает продажу алкоголя в торговых точках, где входы и выходы организованы во внутренний двор МКД. Исключение – магазины, где все входы для посетителей расположены со стороны улицы и находятся на расстоянии не более 30 м до края проезжей части. Если расстояние от дома до края дороги превышает 30 м, вероятность того, что на территории будут расположены детские площадки и иные объекты благоустройства, где не место алкогольным супермаркетам, больше», – заявил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.Он пояснил, что ограничения не коснутся объектов, расположенных в пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам.
Между тем для желающих соблюдать законы в Подмосковье действует механизм получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Он максимально прозрачен и переведён в цифровой формат, поэтому срок выдачи разрешения сокращён до 13 дней при федеральной норме 30 дней.
Оцифрован процесс проверки попадания объекта в «зоны запрета». Не потребуется и ждать выезда сотрудника на место для подтверждения легитимности размещения, так как заявитель прикладывает к заявке необходимые фото- и видеоматериалы.
Предполагается, что решение задачи по сокращению количества объектов в МКД, торгующих алкоголем, повысит показатели региона в рейтинге «Трезвая Россия», где Московская область занимает 74-е место. К тому же это позволит снизить число отравлений алкоголем, которые часто происходят из-за его чрезмерного потребления, а также сохранить здоровье жителей.
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Лора Луганская