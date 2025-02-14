Жителям Подмосковья напомнили о начале приёма показаний счётчиков

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Приём показаний приборов учёта начнётся в большинстве округов Московской области в субботу, 15 февраля, а важности передавать показания вовремя напомнили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
«Если не передавать показания приборов учёта, то за первые три месяца плата будет начисляться по среднему потреблению. Затем расчёт будет проводиться по нормативу, который зависит от количества жильцов, зарегистрированных на данной жилплощади», — говорится в сообщении.Кроме того, если проверка счётчика просрочена или прибор неисправен, то при расчёте применяется повышающий коэффициент.
Передать показания счётчиков жители Подмосковья могут в онлайн-режиме — через сайт МосОблЕИРЦ или мобильное приложение областного расчётного центра. Кроме того, жители могут лично передать показания в любом клиентском центре МосОблЕИРЦ или по телефону +7-499-444-01-00, где звонки принимаются ежедневно с 6 утра до 23:00.
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Лев Каштанов