Жителям Подмосковья объяснили, о чём расскажет информационный стенд в МКД

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Подмосковные управляющие организации отвечают не только за обслуживание многоквартирных домов, но и информирование жителей. Для этого в МКД размещают информационные стенды, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Информационные стенды могут находиться в подъездах и на входных группах дома. Они должны содержать информацию об управляющей организации: название, адрес, график работы, сайт и данные руководителя; адрес и телефон аварийной службы; тарифы, правила оплаты коммунальных услуг, сроки устранения аварий; контактную информацию местных органов власти», – говорится в сообщении.Помимо этого, управляющие компании часто размещают на стендах листовки по поводу электронного голосования собственников, правила утилизации отходов и другую информацию.
Содержание стендов контролируют инспекторы Минчистоты Московской области. Если обязательной информации нет или она размещена не в полном объёме, жители могут обратиться в управляющую компанию или в территориальный отдел ведомства.
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Лора Луганская