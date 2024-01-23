В Тюменской области случайно нашли пропавшего 15 лет назад мужчину

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В Тюменской области случайно обнаружили мужчину, который пропал 15 лет назад, он потерял память. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно сообщению, 22 января они получили просьбу о помощи в установлении личности мужчины, потерявшего память. Оказалось, что гражданин обратился к водителю автобуса и рассказал, что не помнит о себе ничего. Его положили в больницу Ялуторовска и начали искать родственников.
В СМИ и соцсетях волонтеры разместили информацию о найденном человеке. Благодаря этому удалось выяснить его личность, номер телефона и даже профессию. Уже 23 января с волонтерами связался мужчина, который опознал в россиянине своего квартиросъемщика.
Оказалось, что мужчина родом из Кировской области. Там нашли его сестру, которая рассказала, что ее брат пропал 15 лет назад. Где он был все это время, пока неизвестно.
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В СМИ и соцсетях волонтеры разместили информацию о найденном человеке. Благодаря этому удалось выяснить его личность, номер телефона и даже профессию. Уже 23 января с волонтерами связался мужчина, который опознал в россиянине своего квартиросъемщика.
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Элина Позднякова