В Екатеринбурге два дня подряд находят трупы в одном дворе

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В Екатеринбурге тело девушки обнаружили в том же дворе, где вчера погиб мужчина, об этом рассказала очевидица событий в интервью для URA.RU.
«Вышла утром на работу, а во дворе лежит мертвая девушка, уже накрыта покрывалом. Рядом стоит заведенная реанимация. Видимо, ждут полицию», — рассказала изданию екатеринбурженка.
По её словам, местные жители напуганы, ведь только вчера в этом же месте погиб мужчина.
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Евгения Парфентьева