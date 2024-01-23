Стали известны подробности смерти пропавшего восьмилетнего мальчика в Челябинской области

В городе Южноуральск, находящемся в Челябинской области, найдено тело восьмилетнего мальчика в реке. Днем ранее ребенок ушел в неизвестном направлении, и его все это время волонтеры занимались его поиском. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».