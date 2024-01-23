Стали известны подробности смерти пропавшего восьмилетнего мальчика в Челябинской области

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В городе Южноуральск, находящемся в Челябинской области, найдено тело восьмилетнего мальчика в реке. Днем ранее ребенок ушел в неизвестном направлении, и его все это время волонтеры занимались его поиском. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб», — указано в публикации на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование этого случая. Подробности произошедшего на данный момент не сообщаются.
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Алина Юрчак