В Тюменской области уклонистов находят через родственников и мессенджеры

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В Тюменской области тех, кто уклоняется от военной службы, разыскивают через мессенджеры, родителей и прошлые места работы.
Об этих способах рассказал тюменский военный комиссар Сергей Чирков. Его слова передаёт портал URA.RU.
Уклонистов ищут через налоговую и Министерство внутренних дел.
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«Уклонистов мы вычисляем через мессенджеры, родителей, организации, где граждане раньше учились или работали», — говорит Сергей Чирков.
«Тюменцы становятся уклонистами не из-за того, что не хотят служить, а потому что не знают, что нужно прийти в военкомат», —отметил Сергей Чирков.Ранее газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что правительство Российской Федерации решило не поддерживать проект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от армейской службы.
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Мария Фирсова