Большинство российских мобилизованных имеют жену и детей

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В Минобороны РФ представили социальный портрет российского мобилизованного. Средний возраст составил 35 лет, большинство имеет жену и детей и служили в армии России. Такие данные приводятся в материалах Минобороны «Армия в цифрах — 2023».
Согласно представленным данным, 57% мобилизованных женаты, при этом у 56,3% призванных в рамках частичной мобилизации есть дети. У трети – один ребенок, у четверти – двое, у 0,3% - трое детей.
Также 7% мобилизованных имеют высшее образование, а 30% получили среднее профессиональное. У 63% имеется среднее образование. Уточняется, что большинство призванных россиян проходили службу в армии. Всего 96,4%. На момент призыва 89% мобилизованных работали, при этом у 40% насчитывается стаж более 10 лет.
В Минобороны также сообщили, что число граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. 33 тысячи человек прибыли в военные комиссариаты еще до вручения им повесток.
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Также 7% мобилизованных имеют высшее образование, а 30% получили среднее профессиональное. У 63% имеется среднее образование. Уточняется, что большинство призванных россиян проходили службу в армии. Всего 96,4%. На момент призыва 89% мобилизованных работали, при этом у 40% насчитывается стаж более 10 лет.
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Элина Позднякова