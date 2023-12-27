Иностранные наёмники массово покидают Украину из-за недостаточного финансирования. Нехватка личного состава вынуждает ВСУ стягивать резервы на несколько участков фронта, однако ВС РФ пресекают возможность пополнения личного состава врага. Редакция «Радио 1» расскажет, где имеют тактические успехи российские бойцы, и на каком направлении предприняли попытку атаки ВСУ.

Костромские десантники на Артёмовском направлении сбили «Бабу Ягу»

Офицер ВСУ Самовар: РФ использует продвинутые дроны, спастись от которых нельзя

Западные наёмники массово уезжают с Украины

Украинский дрон типа «Баба Яга» сбит под Артёмовском, об этом сообщили в Минобороны РФ. Вражеский ударный квадрокоптер пытался атаковать позиции российских бойцов, однако был замечен и уничтожен.С задачей по ликвидации дрона справились костромские десантники. «Баба Яга» представляет собой промышленный БПЛА с большой грузоподъемностью, который выполняет роль бомбардировщика.Западные наёмники покидают Украину из-за недостаточного финансирования. Об этом сообщает сербское издание «Политика».Авторы статьи рассказали, что боевики не получили вознаграждение из-за сокращения западной помощи Киеву, в связи с чем начали массово покидать ряды ВСУ.





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