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В Эквадоре введён режим «внутреннего вооружённого конфликта». Соответствующее распоряжение подписал президент страны Даниэль Нобоа.
«Я подписал президентский указ, вводящий режим внутреннего вооружённого конфликта», — написал глава государства в соцсети X
Нобоа отметил, что такая мера стала необходима на фоне обострения ситуации в сфере безопасности Эквадора. В указе говорится, что все преступные группировки в стране приравниваются к террористическим организациям.
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